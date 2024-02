Barbie The Movie: In Concert, Mattel annuncia il film concerto del fenomeno Warner

Barbie ha superato Oppenheimer ai Grammy: una vittoria che conferma la colonna sonora come uno dei punti di forza del film di Greta Gerwig e sulla scia del successo di I'm Just Ken di Ryan Gosling fino a What Was I Made For? di Billie Eilish e Dance the Night di Dua Lipa, Mattel ha annunciato il primo film concerto di Barbie!

Sapevamo che il momento sarebbe arrivato e così Barbie The Movie: In Concert arriverà all'Hollywood Bowl quest'estate: grazie a The Barbie Land Sinfonietta, orchestra di sole donne diretta da Macy Schmidt, il mondo color confetto della bambola più famosa verrà portato sul palco di uno dei più iconici anfiteatri statunitensi. Un grande schermo LED proietterà il film con Margot Robbie mentre i membri della The Barbie Land Sinfonietta si esibiranno insieme alla colonna sonora ufficiale del blockbuster Warner Bros. L'appuntamento è fissato per il 27 luglio: il debutto segnerà un importante traguardo per il film di Greta Gerwig che con The Barbie Land Sinfonietta rimarca il suo messaggio femminista.

Adesso però per Barbie è tempo di pensare alla corsa all'Oscar: tante sono le nomination guadagnate dal film con protagonista l'iconica bambola Mattel e Ryan Gosling mira persino ad esibirsi con I'm Just Ken durante la cerimonia degli Academy Awards.