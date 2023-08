Barbie, altro che Thanos: il film di Greta Gerwig ha battuto gli Avengers

L'ascesa nella storia del cinema per Barbie continua: il film di Greta Gerwig macina numeri su numeri e dopo aver superato Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 al box office, un nuovo record attende l'iconica bambola Mattel.

Non c'è competizione per Barbie che supera persino i Vendicatori Marvel: la pellicola targata Warner Bros, infatti, avrebbe superato un particolare record di Avengers: Endgame. Secondo Drafthouse, popolare catena di cinema statunitensi, Barbie è il film con più biglietti venduti nella storia del franchising superando, così, il precedente primato di Endgame. Drafthouse non ha rivelato il totale dei biglietti venduti per Barbie ma ha riferito a Variety il record di Barbie. Il record conquistato dal film di Greta Gerwig, però, è circoscritto a Drafthouse in quanto Barbie è ancora molto lontana dai numeri al box office di Endgame che è attualmente il secondo miglior incasso della storia del cinema con 2.799.439.100 dollari in tutto il mondo.

Barbie, infatti, ha guadagnato 1.343.695.173 dollari al botteghino mondiale, giocandosi un altro record: ce la farà la Barbie di Margot Robbie a superare Super Mario Bros - Il film e accaparrarsi il titolo di miglior incasso del 2023? La pellicola di animazione supera ancora di poche decine di milioni il film a tinte rosa sulla bambola Mattel ma sembrerebbe che la strada sia soltanto in salita per Barbie che entra di diritto nella top10 dei migliori incassi al box office italiano