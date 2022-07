Barbie: terminate le riprese del film, ecco un'immagine di Margot Robbie dietro le quinte

Hari Nef ha finito le riprese del film di Barbie. Sabato, la Nef ha condiviso sui social media una foto dietro le quinte che la ritrae insieme a vari membri del cast e della troupe del film mentre festeggia il traguardo. Anche la co-star della Nef, Ana Cruz Kayne, ha condiviso la foto con la didascalia "È finita, gente". Ora aspettiamo un trailer.

Nell'immagine sono presenti sia la regista Greta Gerwig che la protagonista Margot Robbie, che abbiamo già visto in parecchie foto dal set di Barbie sfoggiare look diversi e coloratissimi. Al momento si sa molto poco del film di Barbie, compreso il ruolo di Hari Nef nel film, anche se si vocifera che Nef, insieme ad altri attrici del film, interpreterà diverse versioni di Barbie. Si dice anche che ci saranno diversi Ken. Due attori che sappiamo interpreteranno Barbie e Ken sono Margot Robbie e Ryan Gosling.

Come detto, Barbie sarà diretto da Greta Gerwig, con una sceneggiatura della stessa Gerwig e di Noah Baumbach. La Robbie, rumoreggiata per la parte dal 2018, sarà anche produttrice del progetto attraverso la sua LuckyChap. Nel cast del film ci saranno anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Hari Nef, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dal film, di recente Ryan Gosling ha dichiarato a ET che il film non è quello che tutti pensano che sia, e che non crede che qualcuno l'abbia ancora capito. "Non è quello che pensate che sia. A meno che non lo sia", ha detto Gosling. "E poi capisci cos'è, ma non credo che sia quello che pensi". L'uscita è attesa per il 2023.