Barbie, svelato il ruolo originario della canzone di Ken di Ryan Gosling

Barbie di Greta Gerwig è senza dubbio il film simbolo dell'estate 2023 e il successo al box-office è incredibile, con il miliardo di dollari d'incasso già superato, che ha permesso al film di diventare il titolo con il maggior incasso dell'anno. Uno dei momenti preferiti dai fan è il numero musicale con protagonista Ryan Gosling.

I'm just Ken è probabilmente una delle canzoni più apprezzate del lungometraggio di Gerwig e in una nuova intervista a The Hollywood Reporter, Mark Ronson ha spiegato in che modo la canzone sia finita nel climax di Barbie.



"È passata dall'essere una canzone che sarebbe stata suonata in qualche parte del film alla canzone attorno alla quale costruire un'epica battaglia" ha dichiarato Ronson, che ha spiegato come gli chiesero anche di allungare il minutaggio del pezzo.

Inizialmente I'm just Ken avrebbe dovuto semplicemente far parte della track list, senza un ruolo di rilievo all'interno della trama, come invece è stato deciso in seguito. In un approfondimento sul sito vi spieghiamo perché il successo di Barbie fa bene al cinema.



In Barbie di Greta Gerwig la protagonista (Margot Robbie) vive a Barbieland e un giorno è costretta a partire perché scopre di non essere perfetta; si reca nel mondo reale per cercare quella felicità che sembra perduta, accompagnata dal fidanzato Ken (Ryan Gosling.



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, il nuovo film diretto dalla star di Frances Ha Greta Gerwig.