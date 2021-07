Barbie: svelata l'uscita e l'inizio delle riprese per il film con Margot Robbie!

Sono passati diversi anni dall'annuncio di Warner Bros. e Mattel su un film dedicato a Barbie, ma adesso finalmente qualcosa si muove per il film con protagonista Margot Robbie.

Variety infatti riporta che Greta Gerwig, che dirigerà Barbie su sceneggiatura del marito Noah Baumbach, ha scelto il progetto come sua terza regia dopo i film Lady Bird e Piccole Donne: il piano è quello di iniziare le riprese all'inizio del 2022 presso i Leavesden Studios della Warner Bros. a Londra, con un'uscita nelle sale prevista per il 2023. Questo perché Gerwig e Baumbach stanno attualmente girando il nuovo film di lui, White Noise, in cui lei è protagonista. Una volta completato quel progetto, la coppia concentrerà la propria attenzione al racconto della bambola più famosa del mondo.

La protagonista del film Margot Robbie ha promesso grosse sorprese: "Le persone generalmente sentono 'Barbie' e pensano, 'Ho già capito come sarà quel film'. Ma poi sentono che Greta Gerwig sarà la sceneggiatrice e la regista, e pensano, 'Oh, beh, forse non l'ho capito in realtà'.” A tal proposito, sulla trama del film non è stato rivelato alcun dettaglio, né si sa se appariranno alcuni dei celebri compagni di giochi di Barbie (Ken, Skipper, Christie), ma Margot Robbie in precedenza aveva affermato sempre a Variety che il film rappresenterà "una grande opportunità per portare un po' di positività nel mondo ed essere un'aspirazione per i bambini più piccoli".

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.