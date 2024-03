Barbie, svelata la trama del film di Sharon Stone! 'Ma fui messa alla porta'

Se nel 2023 Hollywood ha accettato di buon grado un film di Barbie che facesse ironia e muovesse delle critiche all'iconica bambola targata Mattel, negli anni '90 le cose erano ben diverse: quando Sharon Stone provò a proporre un suo soggetto, ad esempio, si vide rispondere in modi decisamente poco gentili dai produttori.

La star di Basic Instinct, che già qualche tempo fa ci aveva parlato del suo Barbie mai realizzato, è tornata ad affrontare la questione aggiungendo ulteriori dettagli, come l'accusa di voler demolire quella che viene tutt'oggi ritenuta una vera e propria icona americana.

"Mi presentai a degli studios negli anni '90 per realizzare Barbie, con un produttore amico mio e con l'allora CEO di Mattel dalla mia parte. Ci cacciarono. Ci dissero tipo: 'Perché mai vorreste prendere quest'icona americana e distruggerla? Cos'avete che non va?'. Mi fecero fare una lettura e poi mi accompagnarono alla porta" sono state le parole di Stone.

L'attrice ha poi proseguito con un accenno della scena iniziale del suo film: "Avevamo pensato a questa scena con Barbie che arriva agli uffici Mattel a bordo della sua macchina, dopodiché arrivano quelli dei servizi segreti con i loro piedi grandi quanto la sua auto. [...] A quel punto la scortano all'interno dell'edificio mentre tutti svengono alla sua vista, perché lei è il membro più importante di Mattel".

"Tutta la gente lì la insegue, la circonda e cerca di baciarla, perché lei è come la regina di Mattel. Avremmo parlato del potere di Barbie e di ciò che Barbie avrebbe potuto fare per il mondo essendo così potente" ha quindi concluso Stone, aggiungendo però che i produttori dell'epoca "non pensavano che Barbie dovesse essere così potente". Occasione mancata? Chissà che un giorno qualcuno non possa recuperare questo script! Warner, intanto, pensa già a un possibile sequel di Barbie.

