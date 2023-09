Barbie, svelata la durata della 'versione estesa': basterà a soddisfare i fan?

Negli Stati Uniti il fenomeno globale Barbie tornerà al cinema solo nelle sale IMAX con una nuova versione estesa, che includerà una scena post-credit mai vista prima: ma quanto sarà davvero 'estesa' questa versione inedita del film di Margot Robbie?

Ebbene non molto, come purtroppo confermato grazie ad un nuovo annuncio ufficiale arrivato da parte di Warner Bros Discovery. in concomitanza con la messa in vendita dei biglietti per la catena di cinema AMC Theatres: la nuova versione di Barbie, che sarà nelle sale IMAX per un periodo limitato di sette giorni a partire da venerdì 22 settembre, avrà una durata di 2 ore, vale a dire sei minuti in più rispetto alla versione cinematografica originale, che invece durava 1 ora e 54 minuti.

Ufficialmente intitolata Barbie: The IMAX Experience, questa nuova riedizione includerà un'introduzione della regista Greta Gerwig, che saluterà gli spettatori all'inizio del film, e anche una scena post-crediti mai vista prima (dovrebbe essere questa di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, cliccate sul link evidenziato per scoprire i segreti della scena post-credit cancellata da Barbie).

Ricordiamo che nelle scorse ore Barbie ha ufficialmente superato The Avengers al box office domestico, diventando così l'11esimo maggior incasso di sempre nella storia del botteghino USA: a pochi milioni da Jurassic World, il film di Margot Robbie dovrebbe riuscire ad entrare nella top10 proprio grazie all'uscita di questa nuova edizione IMAX, i cui biglietti di ingresso ovviamente godono di un sovrapprezzo rispetto alle sale normali.