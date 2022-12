Barbie, svelata la data d'uscita del trailer del film di Greta Gerwig con Margot Robbie!

Settimana movimentata per Warner Bros. con le novità sul DC Universe, dall'addio di Henry Cavill alle parole di James Gunn e l'accantonamento di Wonder Woman 3. Ora l'attenzione si sposta su un altro progetto dello studio, il nuovo film di Greta Gerwig, Barbie, con protagonista la star di Babylon Margot Robbie.

Con l'uscita di Avatar: La via dell'acqua è stato mostrato anche il primo teaser del film, e adesso Warner Bros. ha specificato la data d'uscita online del primo trailer.



L'account ufficiale dello studio ha annunciato che nella giornata di domani verrà pubblicato lo stesso teaser trailer mostrato con l'uscita del sequel di James Cameron.

Basato sul celebre personaggio Mattel, Barbie è diretto da Greta Gerwig, che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Margot Robbie è stata scelta per il ruolo di Barbie, affiancata da Ryan Gosling nei panni di Ken, con America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera, Ncuti Gatwa, Will Ferrell e Rhea Perlman. Un film che potrebbe rivelarsi davvero la sorpresa dell'anno, perché secondo Margot Robbie Barbie è ciò che abbiamo sempre sognato.



Ynon Kreiz, presidente e CEO di Mattel, aveva commentato con queste parole il progetto:"Barbie è uno dei franchise più iconici al mondo e siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. e Margot Robbie per darle vita sul grande schermo. Non vediamo l'ora di costruire questa grande collaborazione con Warner Bros. Pictures".



L'importanza del progetto ha contribuito a creare una forte pressione anche sulla regista, convinta che Barbie le avrebbe distrutto la carriera. Greta Gerwig ha elogiato Margot Robbie per la sua energia sul set del film.