Barbie ha già superato il miliardo, ma fin dove può arrivare?

Barbie ha contribuito a far schizzare alle stelle i risultati di Warner Bros al botteghino dell'estate 2023, dato che nel corso del week-end appena superato il film di Margot Robbie ha superato il miliardo al box office globale.

Ma fin dove può arrivare Barbie in fatto di incassi? Impossibile stabilire un numero preciso al momento, ma quel che è certo è che il miglior successo commerciale del 2023, ovvero il film d'animazione di Illumination e Nintendo distribuito da Universal Pictures Super Mario Bros, farebbe bene a guardarsi le spalle.

Grazie ai conteggi degli incassi di venerdì 4 e sabato 5 agosto, Barbie ha infatti superato quota 460,4 milioni in Nord America e raggiunto il record del miliardo di dollari in tutto il mondo, un traguardo superato in appena 17 giorni di programmazione nelle sale. Si tratta del primo film live-action diretto da una donna ad entrare a far parte del ristretto club dei film da un miliardo di incasso nel mondo, nonché del film live-action diretto da una donna col maggior incasso in Nord-America, maggiore al successo ottenuto da Wonder Woman e Captain Marvel. Super Mario Bros è attualmente a 1,353 miliardi di dollari, con Barbie che invece insegue ad un totale di 1,033 miliardi: con poca competizione in uscita nelle sale nelle prossime settimane, il fenomeno virale targato Mattel dovrebbe riuscire a superare anche l'adattamento del famoso videogame, diventando così il maggior incasso del 2023.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.