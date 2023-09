Barbie ha superato La vita è bella: la top10 dei maggiori incassi in Italia cambia ancora

Gli incassi di Barbie non si fermano più, e in queste ore il film di Greta Gerwig prodotto e interpretato da Margot Robbie ha riscritto nuovamente la classifica del box office italiano superando nientemeno che La vita è bella di Roberto Benigni.

Barbie era entrato nella top10 dei maggiori incassi della storia in Italia a fine agosto, superando il totale di Alice in Wonderland di Tim Burton, ma grazie agli incassi ottenuti nel corso della giornata di martedì 5 settembre 2023 il titolo Warner Bros - divenuto pochi giorni il film di maggiore successo del 2023 dopo aver superato Super Mario Bros a livello globale - Barbie ha superato La vita è bella, conquistando la nona posizione nella classifica del box office italiano: sebbene abbia evidentemente rallentato negli incassi giornalieri, ieri Barbie ha conquistato altri 79mila euro, arrivando ad un totale di 31,267 milioni di euro...superiori al totale di 31,231 milioni di euro incassati da La vita è bella.

Ecco come cambia quindi la classifica dei migliori incassi nella storia del box office italiano:

Avatar - 68 milioni Quo vado? - 65 milioni Sole a catinelle- 51,9 milioni Titanic - 51,8 milioni Tolo Tolo- 46 milioni Avatar - La via dell'acqua - 44 milioni Che bella giornata - 43 milioni Il re leone (2019) - 37 milioni Barbie - 31,26 milioni La vita è bella - 31,23 milioni

Si chiude qui la corsa di Barbie al box office italiano dato che, anche se potrà benissimo migliorare i propri incassi e distanziare La vita è bella nei prossimi giorni, il film Warner Bros non avrà la forza di spingersi fino ai livelli de Il re leone. Inutile dire comunque che si tratta di un risultato straordinario, uno dei tanti ottenuti dal film in giro per il mondo: nei giorni scorsi, ad esempio, Barbie è diventato il film di maggior successo della storia centenaria di Warner Bros, avendo superato gli incassi totali di Harry Potter e I doni della morte: Parte 2.