Barbie deve ancora superare questo importante record al box office (colpa di Frozen 2)

Nella classifica dei migliori incassi del 2023 il fenomeno estivo Barbie con Margot Robbie è attualmente al secondo posto dietro solo a Super Mario Bros, ma premettendo che il film di Greta Gerwig dovrebbe riuscire a superare l'adattamento Nintendo ci sarà ancora il record di Frozen 2 da battere.

Barbie ha battuto molti record e stabilito tantissimi nuovi primati al botteghino sia domestico che mondiale, quando è uscito nelle sale a fine luglio, e in appena 17 giorni è riuscito a guadagnare 1 miliardo di dollari diventando il film live-action di maggior incasso di sempre diretto da una donna e riscrivendo la storia centenaria di Warner Bros Pictures diventando il miglior incasso di sempre per lo studio cinematografico, togliendo questo onore a Harry Potter e I doni della morte: Parte 2. Nei giorni scorsi, poi, Barbie è anche entrato nella top10 dei maggiori incassi di sempre in Italia, superando Alice in Wonderland, tuttavia oltre a Super Mario Bros - che dovrebbe presto cedere lo scettro di miglior incasso del 2023 - c'è ancora un film che Barbie deve battere: Frozen 2.

Nel corso della sua run nelle sale Barbie ha superato Captain Marvel, che è stato co-diretto dalla regista Anna Boden, diventando come detto il film live-action con il maggior incasso diretto o co-diretto da una donna, ma davanti a sé il film di Greta Gerwig ha ancora Frozen 2, co-diretto da Jennifer Lee (e da Chris Buck): il sequel di Frozen, uscito nel 2019, guadagnò la bellezza di 1,45 miliardi di dollari, una cifra apparentemente molto lontana dal totale attuale di Barbie - che al momento della stesura di questo articolo si attesta a 1,34 miliardi.

Considerando che Barbie uscirà in IMAX con nuove scene inedite alla fine di questo mese il sorpasso su Super Mario Bros, che dista soli 13 milioni, appare scontato e imminente (forse già da questo week-end) ma la strada per superare Frozen 2 è ancora lunghissima, circa 105 milioni: naturalmente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.