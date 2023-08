Barbie supera The Dark Knight e diventa il più grande successo della storia di Warner Bros

Dopo aver sgranato gli occhi di fronte al trailer di Barbie deepfake con il governo italiano di Giorgia Meloni, torniamo a parlare di numeri box office grazie ai dati relativi al nuovo week-end di Barbie, Oppenheimer e le altre novità in programmazione.

Nel suo quarto fine settimana di programmazione, Barbie di Greta Gerwig incasserà altri 31,4 milioni di dollari negli USA, in calo solo del 41% rispetto alla settimana precedente: Barbie ha già superato il miliardo a livello globale, ma a livello domestico il film di e con Margot Robbie ha tagliato il traguardo dei 500 milioni, superando dunque Frozen II di Jennifer Lee per diventare il miglior successo di tutti i tempi per una donna a livello domestico. Inoltre, nei prossimi giorni Barbie supererà anche The Dark Knight, fermo a quota 534 milioni di dollari a livello nazionale, diventando così il titolo Warner Bros. di maggior incasso di tutti i tempi in Nord America, senza contare l'inflazione.

Nel frattempo, Oppenheimer di Christopher Nolan aggiungerà altri 17,2 milioni nel suo quarto fine settimana, un calo del 41% rispetto alla settimana precedente, portando la vendita di biglietti nazionali a 262 milioni e a 577 milioni a livello globale. Non bene invece The Last Voyage of the Demeter, che negli USA ha esordito in quinta posizione dietro anche a Tartarughe Ninja: Caos Mutante e Shark 2: L'abisso con un totale di 6,5 milioni per il suo weekend di apertura di tre giorni. Anche con un budget di produzione di soli 45 milioni di dollari - una cifra moderata per un horror in costume - sarà comunque difficile andare in profitto.

The Last Voyager of the Demeter, Barbie e Shark 2 sono in programmazione nei cinema italiani, mentre Oppenheimer e Tartarughe Ninja: Caos Mutante arriveranno rispettivamente il 23 e il 30 agosto.