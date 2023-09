Barbie supera Super Mario Bros: il film di Margot Robbie è il miglior successo del 2023

Dobbiamo subito aggiornare la nostra classifica dei migliori incassi del 2023: in queste ore, infatti, Barbie ha superato ufficialmente Super Mario Bros, diventando il miglior successo dell'anno al box office mondiale.

La commedia fantasy di Greta Gerwig, prodotta e interpretata da Margot Robbie, grazie agli incassi del week-end ha generato un totale di 1,36 miliardi di dollari al botteghino globale, superando così il precedente record dell'anno - 1,35 miliardi a livello globale - detenuto dal film d'animazione di Universal e Illumination basato sulla serie di videogame di Super Mario Bros. di Nintendo: all'inizio di agosto, Barbie aveva già superato Super Mario in Nord America, con un incasso domestico di 600 milioni di dollari contro i 574 milioni di dollari del film d'animazione: ora il film di Warner Bros è il maggior successo al botteghino sia a livello domestico che su scala globale, con la stratosferica cifra di 760 milioni di dollari incassati complessivamente da tutti i mercati internazionali.

Nel corso della sua run nelle sale, Barbie è rimasto il film n. 1 per quattro fine settimana consecutivi ed è diventato anche il film di maggior successo della storia centenaria di Warner Bros., avendo superato il precedente record detenuto da Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 del 2011 (1,34 miliardi di dollari, non adeguato all’inflazione). La regista Greta Gerwig, che veniva dalle nomination all'Oscar per Lady Bird e Piccole Donne, ha scritto la sceneggiatura di Barbie insieme al suo partner Noah Baumbach.

Per altre letture, vi ricordiamo che Barbie è entrato anche nella top 10 all time del box office italiano.