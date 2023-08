Barbie supera il miliardo: record storico al box office per Margot Robbie e Greta Gerwig

Margot Robbie aveva previsto un miliardo di dollari per Barbie durante il primo incontro con Warner Bros per il progetto, e adesso la previsione dell'attrice e produttrice del film è diventata realtà: Barbie di Greta Gerwig ha ufficialmente superato il miliardo di incasso al box office globale.

Grazie ai conteggi degli incassi di venerdì 4 e sabato 5 agosto, Barbie si è tenuto in testa nel suo terzo week-end di programmazione ancora davanti al 'rivale' amico Oppenheimer di Christopher Nolan e soprattutto alle due new entry del botteghino, Tartarughe Ninja: Caos Mutante e Shark 2: L'abisso, , raggiungendo quota 460,4 milioni in Nord America e superando il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Questo risultato storico lo rende il primo film live-action diretto da una donna ad entrare a far parte del ristretto club dei film da un miliardo di incasso, nonché il film live-action diretto da una donna col maggior incasso in Nord-America avendo superato anche il box office domestico di Wonder Woman e Captain Marvel. Si tratta inoltre del secondo film del 2023 in grado di superare questo traguardo, dopo il fenomeno Super Mario Bros di Universal.

Un risultato sensazionale per il nuovo film Warner Bros, che adesso mette nel mirino proprio l'adattamento cinematografico del videogame Nintendo per strappargli la corona di film di maggior successo del 2023.