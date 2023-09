Barbie supera Avengers: Age of Ultron: ecco come cambia la classifica box office

Dopo aver superato The Avengers nella classifica domestica, il fenomeno Barbie di Margot Robbie ha superato in queste ore anche Avengers: Age of Ultron nella classifica all-time dei migliori incassi al box office mondiale.

Il film, che qualche settimana fa ha superato Super Mario Bros conquistato il titolo di miglior incasso del 2023, è tornato nelle sale IMAX con una speciale versione estesa di Barbie, dotata di una scena post-credit mai vista e un'introduzione della regista Greta Gerwig, disponibile in esclusiva nelle sale del circuito del famoso formato premium. Questa mossa voluta da Warner Bros ha contribuito ad innalzare gli incassi globali di Barbie, che adesso è a circa 20 milioni di distanza dal record di Frozen 2, il più grande successo della storia del cinema per una regista donna.

Ecco la classifica dei migliori incassi di sempre aggiornata agli ultimi numeri di Barbie: