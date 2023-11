Barbie fa strage anche ai Grammy! 11 nomination per il film con Margot Robbie

Barbie è il secondo più grande successo al box office nella storia di Warner Bros, ma i record non terminano qui: ai Grammy Awards di quest'anno, infatti, il film di Greta Gerwig ha ottenuto ben 11 nomination!

In particolare, le nomination riguardano What Was I Made For? di Billie Ellish, Dance the Night di Dua Lipa, I'm Just Ken di Ryan Gosling e Barbie World di Nicki Minaj e Ice Spice (con Aqua); a ciò, si aggiungono quelle per la categoria Best Score Soundtrack and Compilation Soundtrack for Visual Media, oltre alle menzioni per il rap ("Barbie World") e la performance da solita pop (What I Was Made For?).

Una vittoria assicurata? Non necessariamente: basti pensare a The Fabelmans, Indiana Jones 5 e Black Panther: Wakanda Forever. Ecco tutte le colonne sonore di film/serie TV nominate per il 66esimo Grammy Awards:

Best Song Written for Visual Media : Barbie World, Dance The Night, I'm Just Ken, Lift Me Up, What Was I Made For?

: Barbie World, Dance The Night, I'm Just Ken, Lift Me Up, What Was I Made For? Best Compilation Soundtrack for Visual Media : AURORA, Barbie The Album, Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspider By, Guardiani della Galassia Vol.3, Weird: The Al Yankovic Story.

: AURORA, Barbie The Album, Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspider By, Guardiani della Galassia Vol.3, Weird: The Al Yankovic Story. Best Score Soundtrack for Visual Media : Barbie, Black Panther: Wakanda Forever, The Fabelmans, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Oppenheimer.

: Barbie, Black Panther: Wakanda Forever, The Fabelmans, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Oppenheimer. Best Music Film: Moonage Daydream (Davi Bowie), How I'm Feeling Now (Lewis Capaldi), Live From Paris - The Big Steppers Tour (Kendrick Lamar), I Am Everything (Little Richard), Dear Mama (Tupac SHakur).

Per approfondire l'argomento, ecco la tracklist nell'album di Barbie, un prodotto che è ben più di un classico disco.