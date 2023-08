Barbie fa la storia anche in Italia: Margot Robbie entra nella top10 dei migliori incassi!

Era solo questione di tempo, e ora eccoci qui: pochi giorni dopo aver superato Harry Potter e I doni della morte - Parte 2 ed essere diventato il più grande successo della storia di Warner Bros, il blockbuster Barbie con Margot Robbie lascia un segno significativo anche al box office italiano.

Nonostante sia sceso in quarta posizione nella classifica degli incassi giornalieri di mercoledì 30 agosto, con un incasso di circa 119mila euro 144 euro (-24%) e una media di 460, dietro al leader Oppenheimer (che ha preso altri 1,2 milioni di euro ed è già a quota 13 milioni) e i nuovi arrivati The Equalizer 3 – Senza tregua e Tartarughe Ninja: Caos Mutante, avendo raggiunto quota 30,68 milioni di euro Barbie ha ufficialmente superato Alice in wonderland conquistando la posizione numero 10 della top 10 all-time del box office nostrano.

La classifica dei migliori incassi della nostra industria si riscrive così dopo il passaggio di Barbie:

Avatar - 68 milioni Quo vado? - 65 milioni Sole a catinelle- 51,9 milioni Titanic - 51,8 milioni Tolo Tolo- 46 milioni Avatar - La via dell'acqua - 44 milioni Che bella giornata - 43 milioni Il re leone (2019) - 37 milioni La vita è bella - 31,2 milioni Barbie - 30,6 milioni

Arrivato ad oltre un mese della sua run al box office, difficilmente Barbie avrà la forza di superare anche La vita è bella, ma chi lo sa: continueremo a monitorare il suo percorso per tenervi aggiornati, quindi rimanete con noi.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Barbie ha superato The Super Mario Bros al box office domestico e, molto probabilmente, nel corso del prossimo week-end lo sorpasserà anche a livello globale diventando ufficialmente il miglior successo del 2023.