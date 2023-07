Barbie, una star rivela: 'Ottenni il ruolo parlando di genitali con Margot Robbie'

Ottenere un ruolo in un film come Barbie non dev'essere esattamente una passeggiata: il livello medio degli attori e delle attrici a disposizione di Greta Gerwig parla da sé, eppure a qualcuno è bastato intrattenere una conversazione decisamente sui generis con Margot Robbie per guadagnarsi un posto sul set più rosa della storia.

Mentre Emma Mackey si mostra sexy come non mai nelle nuove foto per Flaunt Magazine, Chris Taylor ci confessa infatti il modo decisamente poco ortodosso con il quale si è fatto avanti per un ruolo nell'attesissimo film di Greta Gerwig: un modo che include Margot Robbie e una chiacchierata sui genitali maschili.

La conversazione ebbe luogo quando Taylor incontrò Robbie, notoriamente grande fan di Love Island (il programma al quale l'attore deve la sua notorietà): "Cominciai a parlare di genitali maschili e il resto è storia. [...] Non ho inventato niente, parlai di un mio amico che ha un micro-pene. [...] Penso di aver panicato e di aver detto semplicemente tutto ciò che mi passava per la testa. Faccio parte di Barbie grazie ai micro-peni e alle palle grandi" ha spiegato il nostro.

Insomma, l'importante è il risultato: casomai vi capitasse di incontrare un'attrice del calibro di Margot Robbie, dunque, potrete sentirvi liberi di andare a ruota libera e sperare in un risultato del genere! Genitali a parte, intanto, ecco quanti record sta infrangendo Barbie al box-office.