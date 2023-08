Barbie spopola tra i nomi dei neonati: in crescita del 600% dall'uscita del film

Nomi, nomi, quanti nomi tra cui scegliere... Aspettate un* bambin* e non sapete che nome scegliere? Non disperate... sappiate che molti (presunti) genitori stanno puntando due dei nomi più parlati degli ultimi tempi: intendiamo Barbie e Ken.

D'altronde, visto il successo impressionante di Barbie al botteghino, non ci sorprende poi così tanto che il film di Greta Gerwig abbia una risonanza talmente forte da poter condizionare le masse anche per una scelta così importante.

Secondo PEOPLE, il sito nameberry.com mostrerebbe un aumento vertiginoso nelle ricerche del nome Barbie e del nome Ken. Ora, questo non significa che questi due verranno sicuramente scelti per le future generazioni, ma nulla è da escludere. Sicuramente il sito mostra nel dettaglio anche le origini del nome e alcune delle sue particolarità e usi nel corso del tempo. Ad esempio... sapevate che Barbie è il diminutivo di Barbara? Infatti è stato rivelato che il 'vero nome' di Barbie è Barbara Millicent Roberts! E sapevate che Ken è il diminutivo di Kenneth?

Chiamereste vostr* figli* Barbie o Ken? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione. Per concludere con un sorriso, vi rimandiamo al trailer deepfake di Barbie con Giorgia Meloni: non perdetevelo, l'Intelligenza Artificiale vi strapperà probabilmente una risata.