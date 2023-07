Barbie, spiegazione del finale del film con Margot Robbie: chi è quella donna misteriosa?

L'esordio epocale di Barbie al box office ci offre l'occasione per tornare a parlare del nuovo film Warner Bros diretto da Greta Gerwig e prodotto e interpretato da Margot Robbie, commentando insieme a voi il finale.

Se avete visto il film - e se non l'avete visto, vi ricordiamo che questo articolo è contrassegnato come spoiler - saprete già che la trama di Barbie ruota principalmente intorno alla 'presa di coscienza' di Ken (Ryan Gosling), che dopo aver passato tutta la vita al servizio di Barbie nel mondo di Barbieland arriva nel mondo reale e 'scopre il patriarcato', se ne innamora immediatamente e torna a Barbieland per 'colonizzarla' e trasformarla in un mondo dove a comandare sono finalmente i Ken. Nelle scene finali Barbie e le sue amiche riescono a ribaltare la situazione e a riottenere il potere decisionale della comunità (curiosamente le Barbie non spingono a favore di una società ugualitaria in cui Barbie e Ken sono uguali, semplicemente ristabiliscono lo status quo originario) ma poi, in un vero e proprio 'momento Pinocchio', Barbie decide di diventare una donna reale.

Lo fa grazie a Ruth Handler, la creatrice di Barbie (interpretata da Rhea Perlman), un personaggio misterioso che avevamo già incontrato in una breve scena precedente a circa metà del film, quando Barbie stava attraversando gli uffici aziendali della Mattel. Dopo diverse battute sui numerosi problemi fiscali che ha dovuto affrontare negli anni (il che è tutto vero e offre solo un piccolo assaggio su tutte le controversie che circonda la creatrice della bambola), la Handler conceda a Barbie la scelta di diventare umana e vivere nel mondo reale oppure tornare ad essere un giocattolo, e dopo una vita di plastica la protagonista opta per il mondo reale.

