Barbie, sorpresa per Rob Thomas: 'La mia canzone? Pensavo fosse una presa in giro'

Il frontman dei Matchbox Twenty, Rob Thomas, ha acconsentito all'utilizzo della loro canzone 'Push' durante il film di Barbie di Greta Gerwig. Il cantante però pensava che tale scelta fosse stata fatta in maniera ironica nei suoi confronti. Invece si sbagliava di grosso!

Rob Thomas ha dichiarato recentemente in un'intervista per USA Today che: "Quando ho ricevuto la chiamata per 'Barbie', mi hanno detto: 'Ken è accanto al caminetto, sta suonando la canzone ed è la sua band preferita. Quindi l'ho fatto pensando che sarei stato il bersaglio dello scherzo, e mi andava bene. Ho la pelle piuttosto dura. Ma Julie Greenwald [della Atlantic Records] è venuta all'Hollywood Bowl un mese/due mesi fa. Aveva appena visto il film ed era tipo "Ne esci amando Ken e amando 'Push'. E io ero tipo 'Aww. Va bene. Davvero grandioso!". Insomma, lo scopo non era prenderlo in giro, ma tutt'altro.

Il soundtrack di Barbie è molto vario: nella tracklist, oltre a Rob Thomas, ci sono anche canzoni di Dua Lipa, Khalid, FIFTY FIFTY, Nicki Minaj & Ice Spice e moltissimi altri. Oltre a loro c'è chiaramente anche Ryan Gosling, che ci ha deliziati con l'interpretazione della commovente 'I'm Just Ken'.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Barbie. Non perdetevela!