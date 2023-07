Barbie, il sorprendente punteggio Rotten Tomatoes: promosso o bocciato?

Su Rotten Tomatoes sono comparse le prime recensioni del film di Greta Gerwig, Barbie, con 57 recensioni presenti sull'aggregatore online. Al momento l'indice di gradimento è altamente positivo, con il 93% dei giudizi positivi. In base all'aumento delle recensioni sul sito ovviamente la percentuale è destinata a cambiare.

Le prime recensioni ritengono che Barbie sia 'pura delizia. Brillante, frizzante ed esilarante'. Viene definito 'uno dei film più divertenti degli ultimi anni. Uno dei più emozionanti, toccanti e significativi'. Altri giudizi elogiano la regia e la cura dei dettagli di Greta Gerwig oltre alle performance del cast, capitanato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Su Everyeye trovate 5 film con Margot Robbie da non perdere.



"Barbie è uno dei migliori film dell'anno, ma non sorprende se si guarda al talento dietro e davanti la macchina da presa" ha dichiarato Danielle Solzman di Solzy at the Movies. Su The Independent si legge che 'Barbie è uno dei film mainstream più fantasiosi, impeccabilmente realizzati e sorprendenti della memoria recente, una testimonianza che si può ottenere anche nelle viscere più profonde del capitalismo'.



Ci sono anche alcune critiche al film con protagonista Margot Robbie:"Barbie è un esempio su come non scrivere un film hollywoodiano gradito alla folla" si legge sul Wall Street Journal. Il New York Post lo etichetta come 'una estenuante delusione, egocentrica ed esagerata'. Vulture ritiene sia 'un film emotivamente inerte nonostante gli sforzi per la stravaganza'.



In attesa del film di Christopher Nolan, chi la spunterà al box-office tra Barbie e Oppenheimer?