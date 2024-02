Barbie, Simu Liu vuole cantare I'm Just Ken agli Oscar! 'Se Ryan chiama ci sono'

Barbie è stato uno di quei film che hanno indubbiamente lasciato il segno lo scorso 2023, ancora oggi infatti per molti è impossibile dimenticare le gesta di Margot Robbie e Ryan Gosling nella pellicola diretta da Greta Gerwig. Alla fine ha senso, stiamo parlando dello stesso prodotto che ha spinto molti ad andare in sala vestiti di rosa.

Ecco quindi che, insieme alla nostra recensione di Barbie, vogliamo anche comunicarvi che la star Simu Liu sarebbe particolarmente interessata a riprendere il ruolo del suo Ken, ma in un contesto del tutto diverso questa volta.

Durante una recente intervista per ComicBook.com ha infatti dichiarato: "Penso che Ryan sia Kenough da solo. Ma se dovesse chiamarmi sul palco degli Oscar a cantare, non rifiuterei mai la proposta di un canadese come lui. Alla fine è mio fratello, e se chiama, io rispondo".

L'elemento che ci permette di sognare verso una possibile reunion dei protagonisti è ciò che pensa lo stesso Gosling della questione, in quanto avrebbe detto:

"Non ci avevo pensato fino ad ora, ma da questo momento non farò altro. Ma almeno vieni pagato per cantare agli Oscar?".

Voi che ne pensate? Sareste entusiasti come noi di rivedere questi personaggi di Barbie ancora una volta insieme? In attesa di saperne di più ecco anche la nostra recensione di Blade Runner 2049.