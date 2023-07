Barbie, Simu Liu su Ryan Gosling 'È stato il migliore'

Barbie è sicuramente una delle pellicole che renderanno davvero bollente questa estate 2023, tantissime sono le aspettative del pubblico per il film di Greta Gerwig, che stavolta ha riunito in un solo progetto un enorme manipolo di star, da Margot Robbie e Will Farrell.

Tra i tanti, spiccano anche sicuramente Ryan Gosling e Simu Liu, entrambi interpreti di differenti versioni di Ken. Proprio a tal proposito, ed in merito alla rivalità che caratterizza i due personaggi, su cui anche si sta basando la campagna marketing del film, è intervenuto per parlarne lo stesso Liu.

Durante una recente intervista per ComicBook.com, l'attore ha parlato del suo "rivale" in amore: "Lui è stato il migliore. Non mi è sfuggita l'ironia del fatto che siamo entrambi canadesi. Ma anche se non c'è motivo per cui due come noi dovrebbero litigare, in questo film lo facciamo perché diamo vita a dei personaggi", ha detto la star.

"Ci siamo davvero concentrati sull'odiarci a vicenda, il che è stato difficile, Ryan mi sta molto simpatico. ma come Ken non così tanto e questo ha migliorato le cose. I Ken vivono in un modo interessante, all'inizio del film non hanno niente per loro, passano il tempo solo e soltanto sulla spiaggia, cercando di attirare l'attenzione delle Barbie" ha continuato l'attore.

"Il mio è specializzato nei passi di danza Kenergy, ma questo lo vedrete più avanti nel film".

Sembra quindi che ne vedremo delle belle tra Simu Liu e Ryan Gosling, ma possiamo già averne un'anticipazione nel trailer di Barbie. Oltretutto, avete visto le prime reazioni al film di Greta Gerwig?