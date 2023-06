Barbie, Simu Liu paragona il dietro le quinte a un film dell'MCU

Barbie di Greta Gerwing è tra i film più attesi del 2023: con una Barbie interpretata da Margot Robbie e un Ken a cui presta il volto Ryan Gosling (e anche la voce nella colonna sonora di Barbie), il cast non può che essere spaziale: tra i nomi patinatissimi di Hollywood sbuca anche Simu Liu dal Marvel Cinematic Universe.

L'attore, che ha interpretato Shang-Chi in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha svelato ai fan qualche aneddoto dietro le quinte di Barbie paragonando le coreografie del suo Ken all'allenamento che l'attore ha dovuto affrontare per svolgere le scene di combattimento del famosissimo film MCU!

"Prove del primo giorno - scrive Simu Liu su Instagram - Sia che tu stia girando una brutale scena di combattimento su un autobus a San Francisco o ballando tutta la notte a Barbieland, la coreografia è coreografia. E molto prima che io usassi i Dieci Anelli, questo ragazzo stava gareggiando in gare hip-hop con il suo gruppo di ballo del college. Apprezzo Barbie per avermi riportato alle mie radici. Questo è per te, Hip Hop Western". Pare che ballare non sia stato il compito più difficile di Sim Liu sul set di Barbie!

Oltre ad aver mostrato le sue doti da combattente, il Maestro del Kung-Fu ha svelato anche il suo passato da ballerino: non ci resta che attendere il Ken ballerino di Simu Liu in arrivo sul grande schermo il 21 luglio 2023!