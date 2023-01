Barbie, Simu Liu sulla diversità: 'Greta Gerwig sa molto bene chi ha ingaggiato'

Di Barbie sappiamo ancora poco o nulla: ciò che è certo è che si tratta di uno dei film più attesi di questo 2023 (al pari, forse, solo dell'Oppenheimer di Christopher Nolan), ma al momento nulla ancora ci è stato svelato della sua trama. Le parole di Simu Liu, però, ci regalano nuove certezze per quanto riguarda le intenzioni di Greta Gerwig.

Apparso nel primo, spettacolare trailer di Barbie, l'attore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha infatti lodato la regista di Lady Bird per la scelta e la gestione di un cast così inclusivo, parlando anche di quello che, secondo cui, andrà considerato il vero messaggio del film.

"Ricordo molto chiaramente alcune delle nostre grandi, complesse sequenze di danza. Greta era molto, molto consapevole di chi aveva ingaggiato. Abbiamo potuto avere nel cast persone di diverse forme, dimensioni, diversamente abili, tutti in grado di partecipare a questa danza a ricordarci che non serve essere biondo, bianco o X, Y o Z per rappresentare ciò che vuol dire essere una Barbie o un Ken. Si tratta di cercare la tua bellezza interiore, prendere possesso di quella parte di te e riuscire ad essere la versione migliore di te stesso" ha spiegato Simu Liu.

Vedremo se queste parole si tradurranno effettivamente in immagini all'uscita del film! Recentemente, intanto, anche il profilo ufficiale di Kubrick ha elogiato il trailer di Barbie per il suo palese omaggio a 2001: Odissea nello Spazio.