Barbie: Simu Liu si è depilato totalmente per il nuovo film di Greta Gerwig!

Abbiamo da poco visto le prime foto di Margot Robbie in Barbie, nuovo film di Greta Gerwig. La curiosità intorno al titolo è tanta, e adesso Simu Liu, che è parte del cast della pellicola, rivela di essere stato costretto a depilarsi totalmente per il suo ruolo!

Tante le versioni di Barbie che vedremo del film, e probabilmente sarà così anche per Ken, il cui interprete principale dovrebbe essere Ryan Gosling. Liu sarà una sua versione, a quanto pare totalmente priva di peli, cosa che lo ha costretto a dover fare una ceretta. "Farsi la cera è stato educativo, come minimo" ha detto Liu nel corso di un'intervista per The Independent. "Questa è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita. Ho una nuova ammirazione per le coraggiose donne che affrontano questa cosa ogni mese."

Ci si chiede adesso se anche Gosling sarà costretto a depilarsi totalmente proprio come il collega. "Onestamente, il discorso online mi sta facendo impazzire" ha proseguito Liu. "Con tutti gli annunci di cast e piccole news che arrivano, tutti sono tipo: 'Cosa sarà?' Ed è perfetto - meno sapete e meglio è." Una dichiarazione con cui i fan, curiosi di avere più informazioni sulla nuova pellicola di Gerwig, non saranno d'accordo.