Barbie, anche Simu Liu nel cast del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Dopo l'aggiunta di America Ferrera al cast di Barbie arriva ora la notizia che anche la star del MCU Simu Liu si sarebbe unita al cast del film con Margot Robbie e Ryan Gosling.

L'interprete di Shang-Chi Simu Liu sarebbe la nuova aggiunta allo stellare cast di Barbie, il film sulla celebre bambola che sarà interpretato e prodotto da Margot Robbie.

Nella pellicola diretta da Greta Gerwig appariranno anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken e America Ferrera in un ruolo al momento sconosciuto, proprio come quello di Liu, di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Il progetto è in lavorazione da diversi anni, e precedentemente in fase di sviluppo sotto il marchio Sony con Amy Pascal tra i suoi produttori. Tuttavia, nel 2018 i diritti sono tornati alla Mattel, la casa produttrice della mitica Barbie, che ha ora una divisione tutta sua dedicata alla realizzazione di pellicole ispirata ai suoi prodotti, la Mattel Films. Questa, in collaborazione con Warner Bros. Pictures e LuckyChap Entertainment porteranno finalmente al cinema il lungometraggio che tutt'ora porta la firma dei diversi sceneggiatori che si sono susseguiti (Hilary Winston, Bert V. Royal, Kim Caramele, Jenny Bicks, Lindsey Beer e ovviamente Diablo Cody).

Al momento non abbiamo ancora una possibile data d'uscita per il film di Barbie, ma vi terremo aggiornati.