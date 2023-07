Barbie, Simu Liu ammette 'Il mio ruolo più segreto di un progetto Marvel'

Il film su Barbie è sicuramente uno dei prodotti che infiammeranno questa estate 2023, il pubblico ormai è in fermento e non vede l'ora di guardare coi propri occhi una pellicola che, ad oggi, è praticamente impossibile capire o prevedere cosa riserverà sotto vari aspetti.

I nomi delle varie star che compongono il cast che ha partecipato alla pellicola diretta da Greta Gerwig sono veramente dei più disparati, da Margot Robbie e Ryan Gosling, fino a Will Farrell ed America Ferrera. Questo continuo annuncio di grandi attori ha certamente aumentato la nomea che Barbie si porta dietro e coltiva ad accrescere tutt'ora.

Tra i tanti, c'è anche Simu Liu, conosciuto già dai fan dell'MCU per il suo ruolo da protagonista in Shang-Chi: La Leggenda dei Dieci Anelli. Di recente l'interprete ha per l'appunto osservato alcuni interessanti parallelismi tra le due grandi produzioni a cui ha partecipato fino ad ora.

Parlando con ComicBook.com, Liu ha notato che il suo ruolo nel film come uno dei vari Ken, era totalmente avvolto dal mistero quando ha firmato la prima volta, la stessa procedura usata dai Marvel Studios.

"Non mi è nemmeno stato permesso di dire chi interpretassi. Penso che tutti sapessero già i ruoli di Margot e di Ryan, ma l'intera faccenda di Barbie Land e delle varie Barbie e dei vari Ken penso sia rimasto avvolto dal mistero più di alcune cose nella Marvel".

L'attore ha anche aggiunto quanto sia stato interessante vedere le reazioni del pubblico man mano che uscivano informazioni sul film.

"Mi ha davvero incuriosito vedere le prime impressioni dei fan man mano che questo progetto veniva svelato. Quando sono stati annunciati i casting, con questi incredibili attori, vedere le reazioni nel mondo che erano tipo 'Cos'è questo film? Vogliamo saperlo!'".

In attesa di poter finalmente vedere questa attesa pellicola, ecco il trailer di Barbie.