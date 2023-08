Barbie e Shark guidano il box office: Warner Bros può stappare lo champagne

In queste ore Warner Bros Discovery ha diversi motivi per festeggiare, con Barbie di Margot Robbie che ha superato il miliardo di dollari al box office globale e l'ottima partenza a livello internazionale di Shark 2: L'abisso, nuovo action squalesco con Jason Statham.

In merito al successo dei due film, Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, ha commentato soddisfatto: “Warner Bros. Discovery quest’anno trionfa con due straordinari risultati al box office. ‘Barbie’ rappresenta un vero e proprio fenomeno globale, una corsa inarrestabile al box office in cui l’Italia sta recitando un ruolo di primo piano. A questo incredibile risultato si aggiungono i dati dell'ultimo weekend di ‘Shark 2 - L'abisso’, un film capace di catturare un pubblico vasto e curioso. Grazie a questi numeri eccellenti dal primo giugno ad oggi i titoli Warner Bros. Discovery hanno rappresentato quasi il 40% degli incassi totali, il 50% nel mese di luglio”.

A proposito del fenomeno Barbie, che ha fatto la storia raggiungendo il miliardo di dollari a livello globale e facendo di Greta Gerwig la prima regista donna a coronare questo risultato, e del film di Jason Statham, Warner aggiunge: "‘Barbie’ continua ad essere la prima scelta estiva degli spettatori italiani e, con oltre 3 milioni nel weekend, raggiunge oltre 24 milioni di euro, diventando il film con il maggior incasso del 2023 ed il maggior incasso di sempre dal 1995 per un film distribuito nel mese di luglio. Questo risultato è l’ennesima dimostrazione che l’estate rappresenta un corridoio d’eccellenza per i Blockbuster e riesce a portare in sala pubblico felice ed entusiasta di provare ancora una volta la magia del cinema sul grande schermo anche a luglio ed agosto”.

