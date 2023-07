Barbie, secondo Hari Nef il film sarà come 'un Greta Gerwig Drag Race'

Le immagini di Barbie mostrateci finora ci hanno permesso di farci un'idea piuttosto chiara di quello che sarà il mood di un film evidentemente coloratissimo e pieno di coreografie e situazioni decisamente sopra le righe dal punto di vista visivo, recitativo e scenografico: le parole di Hari Nef non fanno che confermare questa sensazione.

Mentre infuria la polemica sul ban di Barbie in Vietnam, l'attrice paragona infatti il film con Margot Robbie e Ryan Gosling a una vera e propria versione di Greta Gerwig del celebre Drag Race, lo show di RuPaul che da anni ottiene in tutto il mondo un successo basato su sfide ed esibizioni dalle quali è praticamente bandita la parola sobrietà.

"Ci ho già scherzato prima dicendo che sarà un po' un Greta Gerwig Drag Race. Perché ho dovuto recitare, ballare, fare comicità, e per tutto il tempo ho indossato parrucche, sono stata truccata dalla testa ai piedi, imbottita, sui tacchi" ha spiegato l'attrice a cui nel film toccherà interpretare una delle tante versioni alternative della celebre bambola.

Insomma, nel caso in cui non fosse chiaro, Hari Nef ha fugato ogni dubbio sul film che possiamo aspettarci: chiaro, ovviamente, che le sorprese sono comunque sempre dietro l'angolo. A proposito di mood, intanto, pare che Margot Robbie sia stata grande protagonista anche in un pigiama party con il cast di Barbie.