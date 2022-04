Barbie: Scott Evans, Emerald Fennell, Kingsley Ben-Adir e altri 7 attori nel cast del film

Se pensavate che Christopher Nolan stesse dando i numeri con Oppenheimer, aspettate di vedere le ultime aggiunte al cast di Barbie, che invita a giocare anche Scott Evans, Emerald Fennell, Kingsley Ben-Adir e altri 7 attori.

Attenzione, perché ad Hollywood sembra essere in corso una gara a chi riesce ad accaparrarsi più star per il proprio film.

Se Christopher Nolan ci delizia praticamente ogni settimana con una nuova aggiunta al suo Oppenheimer, Greta Gerwig non sembra essere da meno ultimamente.

Dopo il casting di Will Ferrell e della star di Sex Education Emma Mackie, per dirne solo un paio dei più recenti, adesso si aggiungono ben altri 10 attori: Scott Evans (Grace and Franie, Io so dov'è Lizzie), Emerald Fennell (Una donna promettente, The Crown), (One Night in Miami, High Fidelity), Rhea Perlman (Cin Cin, Mtilda 6 Mitica), Ncuti Gatwa (Sex Education, L'ultima lettera d'amore), Sharon Rooney (My Mad Fat Diary, Dumbo), Ritu Arya (The Umbrella Academy, Red Notice), Connor Swindells (Emma, Sex Education), Ana Cruz Kayne (Piccole Donne, Anya) e Jamie Demetriou (Fleabag, Crudelia) sono i nuovi ingressi nella pellicola con protagonista Margot Robbie, che ne è anche produttrice.

Barbie è scritto da Greta Gerwig assieme al marito Noah Baumbach, con la stessa Gerwig al timone, e arriverà nelle sale nel 2023.