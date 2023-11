Barbie, quante scene sono state tagliate! La rivelazione di Greta Gerwig

Barbie di Greta Gerwig ha dominato le classifiche di tutto il mondo: record su record, persino 11 nomination ai Grammy mentre attendiamo di scoprire quale sarà il destino agli Oscar del film sulla bambola Mattel più amata al mondo. Eppure potremmo aver perso momenti indimenticabili, eliminati nella versione finale poi arrivata nei cinema!

Pare, infatti che siano state molte le scene tagliate per arrivare alla versione di 114 minuti. Ma ci pensa proprio la regista a rassicurare i fan: le clip eliminate sono perlopiù versioni alternative o estese delle scene più amate di Barbie.

"Ci sono un milione di cose che sono state lasciate sul pavimento della sala di montaggio e che rappresentano momenti del film davvero incredibili - ha detto Gerwig a Entertainment Tonight ai Gotham Awards 2023 - la maggior parte delle scene poi eliminate sono solo riprese alternative di ciò che già avevamo. Avrei voluto che il film durasse otto ore", conclude la regista di Barbie.

Insomma forse non vedremo mai un'altra versione di Margot Robbie che scopre come Ryan Gosling ha distrutto l'iconica "casa dei sogni di Barbie" per trasformarla nella Mojo Dojo Casa Villa di Ken ma sappiamo già che una battuta improvvisata di Gosling è tra le preferite di Robbie! Magari un giorno, Greta Gerwig darà alla luce anche una Extended cut di Barbie!