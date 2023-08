Barbie aveva una scena post-credit col cameo che tutti stavano aspettando: cosa mostrava

Mentre si discute sul possibile nuovo universo cinematografico di Mattel, emergono nuovi dettagli sul dietro le quinte della produzione di Barbie, film che molto presto diventerà il miglior incasso dell'anno.

Come saprete, il film di Barbie non ha una scena post-crediti, ma a quanto pare ne ha girata una che successivamente è stata esclusa dal montaggio finale: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, pubblicato dal ballerino Tom Clark, che ha lavorato al film Warner Bros interpretato e prodotto da Margot Robbie e diretto da Greta Gerwig, una scena di Barbie mostrava Helen Mirren a Barbieland, e un'altra immagine conferma che la sequenza era stata pensata per apparire durante i titoli di coda.

La sequenza, tra l'altro, avrebbe mostrato il parto di Midge, Barbie interpretata dall'attrice, sceneggiatrice e regista Emerald Fennell la cui gravidanza è un riferimento alla controversa vera bambola messa in commercio da Mattel che mostrava appunto 'Barbie incinta' e che ha causato non poche polemiche con i genitori di tutto il mondo, fino al suo ritiro dal mercato. Inoltre, Helen Mirren sarebbe stata il cameo perfetto per una scena post-credit di Barbie, dato che l'attrice 'compare' già nel film prestando la voce al misterioso narratore post-crediti di Barbie poiché ha permesso al narratore di apparire sullo schermo.

