Barbie, Saoirse Ronan e quel cameo che non vedremo mai

Probabilmente la sceneggiatura di Barbie, la migliore mai letta da Ryan Gosling, non prevedeva la figura di Saoirse Ronan che invece ha fatto di tutto per poter prendere parte al film dell'amica e regista Greta Gerwig.

Barbie, da sempre, accompagna le bambine durante l'infanzia con un certo modo di essere donna che è mutato con gli anni, riuscendo a non andare "fuori tempo" e a non invecchiare mai. Il fascino della bambola più famosa al mondo non ha lasciato scampo nemmeno alla regista Greta Gerwig che, dopo pellicole drammatiche come Lady Bird e Piccole Donne, ha deciso di immergersi nel mondo tutto rosa e plastica di Barbie.

Le riprese del film sono terminate da poco, Margot Robbie appare magnifica nelle prima immagini dal set e pare essere tutto pronto per l'uscita nelle sale. Chi mancherà nel film sarà, però, Saoirse Ronan che ha sperato fino all'ultimo di poter prendere parte al progetto con un piccolo cameo, ma che impegni lavorativi le hanno impedito di farlo. Occupata con le riprese di un altro film The Outrun, l'attrice 4 volte candidata all'Oscar, non è riuscita a far combaciare tempi e set: "Avrei dovuto fare un cameo perché vivo a Londra e stavano girando lì. C'era un intero personaggio che avrei dovuto interpretare, un'altra Barbie. Mi è dispiaciuto non poterlo fare".

L'uscita del film è prevista per luglio 2023 e vi terremo aggiornati sul cameo della Ronan, nella remota speranza che possa sorprenderci tutti e comparire anche lei sullo schermo al fianco di Barbie e Ken.