Barbie diventa un Saiyan: il costume di Halloween fa impazzire i fan di Dragon Ball!

Che Halloween 2023 fosse uno degli Halloween più originali in termini di costumi non c'era dubbio. Ma un crossover tra Barbie e Dragonball no, non ce lo aspettavamo!

Immaginate una Barbie-Saiyan. Lo avete fatto? Bene. Probabilmente il costume che è stato realizzato sarà completamente da quello che vi siete immaginati.

L'artista è una giovane ragazza su Reddit, YeOldeBaconWhoure, sul subreddit r/dbz. Nel post, che troverete in calce, la vediamo con una parrucca biondissima e un costume rosa. Fin qui tutto bene, ma poi ci si accorge che ad essere rosa è la sua...armatura.

Sul viso poi c'è l'elemento più iconico che potesse scegliere, un vero e proprio tocco di classe. La vediamo infatti indossare uno scouter/rilevatore totalmente personalizzato: bianco e rosso, a forma di cuore glitterato. Con tutti quei glitter rileverà ancora di più la potenza dell'avversario!

La cura dei dettagli è incredibile: l'artista ha decorato il suo costume con un trucco a tema: ombretto rosa glitterato e un rossetto dello stesso colore della tuta, che riporta la scritta 'Barbie'. Per non parlare degli orecchini rosa a forma di cuore che riprendono lo scouter.

Che ne pensate di questo travestimento? Vi è piaciuto? E voi da cosa vi siete travestiti questo Halloween? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Intanto, per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Barbie di Greta Gerwig. Correte a leggerla!