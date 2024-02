Barbie, Ryan Gosling vuole cantare I'm Just Ken agli Oscar! 'Ma non mi è stato chiesto'

La cerimonia degli Oscar potrebbe essere impreziosita da una performance di Ryan Gosling che si è detto pronto a cantare I’m Just Ken, tratta dalla colonna sonora del film campione d’incassi dell’estate, Barbie. L’attore ha però spiegato di non aver ancora troppo chiaro se sarà possibile farlo e quali possano essere le condizioni dell’esibizione.

Dopo aver parlato del debutto alla regia di America Ferrera, torniamo ad occuparci di una delle star di Barbie per riportare le parole del protagonista di Blade Runner 2049 a proposito della possibilità che ai prossimi Oscar si cimenti nel cantare una delle tracce più amate del film diretto da Greta Gerwig.

In un’intervista con Variety, l’attore ha aperto la porta a una questione che rimane comunque tutta da discutere: “Non me l’hanno ancora chiesto. Potrebbe essere troppo rischioso farmi fare una cosa del genere. Non so come potrebbe funzionare. Ma sono aperto alla possibilità”.

I’m Just Ken ha ricevuto una candidatura per la statuetta dedicata alla migliore canzone e l’esibizione di Ryan Gosling potrebbe dare una spinta importante e decisiva per la scelta del pubblico di seguire la cerimonia.

In attesa di capire se l’attore avrà modo di dimostrare tutto il suo amore per il film che l’ha visto protagonista anche su questo nuovo palcoscenico e di scoprire quanti premi riuscirà a portarsi a casa il film con Margot Robbie nei panni della celebre bambola Mattel, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.