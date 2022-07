Barbie, Ryan Gosling: 'Voglio che il film rappresenti tutti i Ken del mondo'

Mentre è impegnato nella campagna promozionale attorno a The Gray Man, il nuovo film action di Netflix nelle sale da ieri e che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 22 luglio prossimo, Ryan Gosling ha avuto modo di parlare di un altro dei suoi prossimi progetti, ovvero la pellicola su Barbie con Margot Robbie diretta da Greta Gerwig.

Nel prossimo film di Barbie, Ryan Gosling interpreta Ken e, anche se interpretare una bambola di moda potrebbe non sembrare una traiettoria di carriera naturale per molti, Gosling ha ammesso in maniera ironica che è una cosa che aspettava da una vita - e lo sta facendo per tutti i Ken del mondo. Alla prima del suo ultimo film, The Gray Man di Netflix, Gosling ha dichiarato a Variety che pensa che i Ken "si sentiranno rappresentati" con questo film.

"È una cosa che aspettavo da una vita", ha detto Gosling, un po' scherzando. "Penso che molti Ken si sentiranno rappresentati quando vedranno questo. Devo farlo per i Ken del mondo. Nessuno gioca con i Ken!".

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dal film, Gosling ha dichiarato a ET che il film non è quello che tutti pensano che sia, e che non crede che qualcuno l'abbia ancora capito. "Non è quello che pensate che sia. A meno che non lo sia", ha detto Gosling. "E poi capisci cos'è, ma non credo che sia quello che pensi".

Ha poi aggiunto di essere entusiasta all'idea che la gente vedrà il film, ma anche che "non è quello che ci si aspetta", e non ha potuto aggiungere molto altro. "Non vedo l'ora che la gente veda il film", ha detto Gosling. "È tutto quello che posso dire, altrimenti la Mattel verrà a impacchettarmi".

Per concludere, vi lasciamo con le foto di Margot Robbie e Ryan Gosling sul set di Barbie e con le parole di Eva Mendes, che ha chiesto a suo marito le mutande di Ken. L'uscita della pellicola è prevista per il 2023.