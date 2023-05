Barbie, Ryan Gosling è troppo vecchio per fare Ken? Risponde l'attore

Barbie è il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di bambole fashion della Mattel Barbie. Il lungometraggio promette di stupire il pubblico con una messa in scena insolita ed un bizzarro gruppo di attori impegnati ad impersonare giocattoli di plastica.

Ryan Gosling ha affrontato la preoccupazione dei fan secondo cui lui sarebbe troppo vecchio per interpretare Ken in Barbie.

In una recente intervista di GQ , l'attore dice di aver sentito tutte le chiacchiere e sostiene che onestamente il tutto è abbastanza bizzarro. Gosling ha scherzato: "Direi, sai, se le persone non vogliono giocare con il mio Ken, ci sono molti altri Ken con cui giocare".

Questo ha molto senso, in effetti ci sono letteralmente tonnellate di attori che interpretano altre versioni di Ken in Barbie. Ma Gosling sostiene anche che le persone che si lamentano probabilmente non si sono mai veramente preoccupate del personaggio in primo luogo.

Intanto, in una fan art Margot Robbie diventa un anime, da bambolina di plastica a personaggio giapponese è un attimo, no?

"Lo trovo divertente" ha continuato Gosling. "Nessuno si è mai preoccupato di Ken fino a questo momento, nessuno ha mai pensato che non ha mai fatto sesso con Barbie, nemmeno lei fino a questo film! ma ora invece è come se a tutti importasse" ha aggiunto. "Non l'avete mai fatto. Non vi è mai importato".

Se ci fosse ancora qualcuno che non lo ha visto, ecco qui il nuovo trailer di Barbie, che sembra svelarci qualcosa in più sulla trama!