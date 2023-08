Barbie, Ryan Gosling fuori di testa: ecco il regalo di compleanno per Greta Gerwig

È un periodo ricco di successo per Greta Gerwig. Quarant'anni compiuti pochi giorni fa, Gerwig è la regista del film dell'anno, Barbie, con protagonista Margot Robbie, ed è diventata la prima cineasta donna a superare il miliardo di dollari d'incasso. Un traguardo storico ma prevedibile, dopo l'esordio da record nel primo weekend.

Per coronare questo momento e augurare buon compleanno, Ryan Gosling ha pensato bene di organizzare un regalo davvero originale. L'attore ha orchestrato un flash mob nel quale un gruppo di ballerini è entrato in casa di Gerwig e danza sulle note della coreografia di I'm just Ken presente nel film. Al termine della coreografia la canzone viene mixata con Dance the night di Dua Lipa e sul posto intervengono anche alcune Barbie.



Greta Gerwig è rimasta estremamente sorpresa ed emozionata fino alle lacrime dal regalo di Gosling:"Un Ken lo sa... a volte l'unico modo per esprimere i tuoi sentimenti è con canzoni e ballo. Ken Ryan ha mandato queste Barbie e Ken per iniziare il compleanno di Greta con tutte le emozioni!".



Barbie ha superato il miliardo di dollari d'incasso e anche l'account social ha celebrato questo storico traguardo con un post:"Ai nostri incredibili Barbie e Ken da tutto il mondo per aver realizzato i nostri sogni di Barbie. Siamo entusiasti di condividere che Barbie ha raggiunto 1 miliardo di dollari al botteghino globale".



Barbie racconta la storia dell'omonima bambola Mattel che vive a Barbieland insieme alle altre versioni di Barbie a tutte le versioni di Ken. Un giorno scopre di non essere perfetta come credeva e si vede costretta a partire per il mondo reale, per cercare quella felicità che sembra perduta. Nel cast del film anche America Ferrera, Will Ferrell, Kate McKinnon e Michael Cera.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Barbie.