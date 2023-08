Barbie, Ryan Gosling sogna già Halloween: 'È sempre stato il mio sogno'

Ora il più grande successo box office della storia, Barbie di Greta Gerwig ha riportato all'attenzione di tutti una delle bambole più famose al mondo: Barbie? No, non parliamo di lei ora. Parliamo di Ken. Ryan Gosling si sta godendo i frutti della sua Kenergia, e tra poco potrà godersi anche i futuri cosplay della bambola in vista di Halloween.

"Questo è il mio sogno. Ho sempre voluto fare un personaggio con cui la gente potesse uscire per Halloween. L'altro giorno ero in un ascensore a girare Barbie ed ero nel mio costume da cowboy e un ragazzo è entrato e ha detto: 'Sai, uscirò vestito così per Halloween' ed è stato un momento fantastico... Spero che sia vero e spero che abbiano più scelte", ha confessato l'iconico Ken Ryan Gosling.

Il guardaroba di Ken è un po' più scarno rispetto a quello di Barbie. La scelta è voluta, dato che 'a nessuno importa di Ken', si sa. Ma i pochi costumi che abbiamo avuto modo di vedere nel film daranno sufficiente materiale ai fan per questo autunno.

Come vi vestirete questo Halloween? Il costume (anzi, i costumi) è nei vostri piani? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Barbie.