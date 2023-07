Barbie, Ryan Gosling racconta la reazione delle sue figlie nel vederlo come Ken

Barbie è sicuramente una delle pellicole più attese entro la fine dell'estate 2023, non solo perché si sta parlando della prima riproposizione live-action dei celebri bambolotti, ma anche perché tutta la campagna marketing ed il cast che compongono il film hanno sicuramente accentuato la curiosità di molti del pubblico.

Durante alcune recenti proiezioni del film in anteprima, le reazioni sono state molto positive, ponendo l'accento in particolare sulle performance degli attori. Nello specifico sono state elogiate le abilità di Margot Robbie e Ryan Gosling, nei panni rispettivamente di Barbie e Ken.

Proprio a proposito di quest'ultimo, in una recente intervista al New York Times l'interprete ha rivelato che le figlie sue e di Eva Mendes hanno avuto una reazione piuttosto confusa.

"Barbie è entrata in casa mia proprio nello stesso periodo in cui ho ottenuto la parte, in pratica" ha rivelato Gosling.

"Ciò che è stato interessante per me è che le mie figlie non si limitano a spazzolargli i capelli o a vestirle, e nessuna di loro le chiama Barbie o Ken. Tutti hanno nomi diversi, storie intricate e complesse, speranze e sogni. Trovo sia incredibile quanto sia intricato il mondo che gli hanno creato attorno".

Ricordo che erano confuse, mi hanno chiesto: "Perché Ken? Loro non lo chiamano così, uno di loro si chiama Darrell e lavora in un negozio di alimentari. Una delle Barbie invece si chiama Gym Glass, ed ha incontrato Darrell al supermercato, ma lei si sta concentrando su sé stessa in questo momento".

In attesa di vedere finalmente con i nostri occhi il nuovo lavoro di Greta Gerwig