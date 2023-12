Barbie, Ryan Gosling pubblicherà una nuova versione di I'm just Ken?

Barbie è stata la prima nomination ai Golden Globes per Greta Gerwig, e cavalcando l’onda del successo, sembra che Ryan Gosling sia intenzionato a rilasciare una nuova versione di “I’m Just Ken”.

I’m Just Ken era la canzone cantata dal personaggio di Ryan Gosling all’interno della pellicola, usata per esprimere il disagio esistenziale del personaggio. Il motivetto si è trasformato in una vera hit anche sui vari servizi di streaming per canzoni, e l’attore ha pubblicato un video sul suo profilo personale Instagram in cui si può ascoltare un estratto della nuova versione della canzone. Il video, in chiave ironica, mostra Gosling intento ad aumentare continuamente il volume della propria voce con il Mixer, segno che Ken sarà ancora più protagonista all’interno della nuova versione. Il video è accompagnato dalla caption: “Merry Kristmas Barbie, mercoledì 20 dicembre.”

Il post è diventato immediatamente virale e ha reso entusiasti i fan del film, raggiungendo 50 mila mi piace nell’arco di appena 18 ore. “Non so nemmeno cosa sia, ma sono prontissimo a tutto ciò.” Ha scritto un’utente della piattaforma, “Abbiamo bisogno di una canzone intitolata “Santa Barbie” aggiunge ironicamente un’altra. Non resta quindi che aspettare il 20 dicembre per scoprire di cosa si tratta.

