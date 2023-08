Barbie, Ryan Gosling organizza un flash mob di Ken per il compleanno di Greta Gerwig

Il 4 agosto 2023 Greta Gerwig ha compiuto 40 anni, e Ryan Gosling, da parte sua, ha deciso di organizzare uno spassosissimo flash mob: cantare "I'm Just Ken" direttamente a casa della regista!

Le riprese del flash mob sono immortalate nel profilo Instagram del film Barbie – potete trovarle in calce alla notizia. La clip mostra l'interprete di Ken che, insieme a una moltitudine di persone, canta e balla per esprimere al meglio l'iconico brano della pellicola. infine, Greta Gerwig non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione... ed è proprio in quel momento che tutti quanti iniziano a ballare e scatenarsi, fino a rendere il compleanno ancor più sfarzoso!

"Come Ken sa benissimo" figura nella descrizione del post, "a volte l'unico modo per esprimere i sentimenti è attraverso il canto e la danza!". Eppure, non tutti la pensano allo stesso modo: QUEL personaggio di Barbie non ne può più di "I'm Just Ken"!

La colonna sonora di Barbie è riuscita a catturare il pubblico, ma vale lo stesso per tutto il resto: il film, primo adattamento cinematografico live action della fashion doll Mattel, ha incassato 155 milioni di dollari soltanto nel primo fine settimana e 381 tra la data d'uscita e il 3 agosto, per un totale complessivo di 881 milioni di dollari a livello mondiale. Altrettanto lusinghiera è stata la critica: ricordiamo l'88% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes e il punteggio di 80 su 100 per Metacritic; inoltre, Barbie è la prima pellicola diretta da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione.

E voi cosa ne pensate di "I'm Just Ken"? Non riuscite a smettere di ascoltarla e cantarla, oppure siete ormai insofferenti? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, cogliamo l'occasione per rivolgere ancora una volta i migliori auguri di buon compleanno a Greta Gerwig.