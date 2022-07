Barbie, Ryan Gosling su Ken: 'Nessuno ha mai pensato a lui, chi ci giocava?'

Che Barbie sia uno dei film più attesi del 2023 l'hanno capito ormai anche i sassi: il film di Greta Gerwig farà presumibilmente il paio con l'Oppenheimer di Christopher Nolan il prossimo anno, con l'hype già alto ulteriormente stimolato dalle prime, sgargianti foto di Margot Robbie e Ryan Gosling nei loro rispettivi ruoli.

Proprio il Ken della star di La La Land (che, ricordiamo, ha definito Barbie la miglior sceneggiatura che abbia mai letto) ha suscitato un clamore che ha sorpreso lo stesso Gosling, che durante una recente ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon ha ribadito come, prima dell'annuncio del film della regista di Lady Bird, nessuno avesse mai rivolto un pensiero al povero compagno di Barbie.

"Sono stato sorpreso, sai, dal modo in cui tutti hanno reagito per il mio Ken, come se prima di tutto questo avesse mai pensato a Ken anche solo una volta. Nessuno di loro ha mai giocato con Ken. Nessuno gioca mai con Ken, tu giocavi con Ken? È un accessorio, e nemmeno uno di quelli cool" sono state le parole di Gosling.

Chissà che il film scritto a quattro mani con Noah Baumbach non possa rappresentare per il nostro Ken il tanto agognato riscatto! Tornando al dualismo con il prossimo film di Nolan, intanto, qui trovate il poster fan-made di Barbie leggermente ispirato a quello di Oppenheimer.