Barbie, Ryan Gosling è Ken nella nuova foto ufficiale del film con Margot Robbie!

Quanta curiosità proviamo per il Barbie di Greta Gerwig? Il film che vedrà Margot Robbie dar volto alla più iconica delle bambole sbarcherà sul grande schermo non prima della metà del prossimo anno, ma prima di allora, fortunatamente, avremo come sempre modo di dare un'occhiata ai nostri protagonisti grazie alle foto rilasciate in anteprima.

Dopo aver potuto osservare la Barbie di Margot Robbie nella prima foto ufficiale pubblicata nelle scorse settimane, dunque, ecco arrivare l'altra metà del cielo: la storia ci ha insegnato che Barbie e Ken viaggiano sempre di pari passo, per cui... Reggetevi forte, ecco la prima foto di Ryan Gosling nei panni dello storico compagno dell'iconica bambola Mattel!

Esattamente come fu per la foto di Margot Robbie, anche questa prima immagine di Ken si fa forte di colori fluo accesissimi, con un rosa che sembra volerci letteralmente aggredire e il biondo platino dei capelli della star di La La Land che inevitabilmente scatenerà più di qualche commento ironico, così come quell'outfit completamente in jeans, con tanto di giacca aperta sul torso nudo, e l'evidentissima scritta Ken sulla parte superiore delle mutande che fuoriesce dal jeans.

Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano quelle giuste? Noi, ovviamente, non stiamo nella pelle dalla voglia di scoprire quale sarà la natura di questo film: con una Greta Gerwig di mezzo, però, siamo piuttosto sicuri che la banalità non sarà di casa! Robbie e Gosling a parte, comunque, pare che Simu Liu si sia completamente depilato in vista di Barbie.