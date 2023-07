Barbie, Ryan Gosling guadagnò pochissimo per un film (quasi) da Oscar: ecco quale

Da Barbie a Blade Runner 2049, da Drive a Il mio amico Frankenstein, la filmografia di Ryan Gosling è all'insegna della poliedricità; tuttavia, non tutte le pellicole lo hanno retribuito lautamente: un progetto in particolare, a fronte di un salario inferiore alle aspettative, è arrivato a un passo dal garantirgli il Premio Oscar!

Di quale film stiamo parlando? Half Nelson, per il quale Gosling ricevette la candidatura al migliore attore nel 2007. L'attore guadagnò "soltanto" 1000 dollari a settimana, per un totale di 3200 al termine delle riprese. La scelta, stando alle sue parole, ha dipeso non dal tornaconto economico, bensì dalla risonanza interiore col protagonista Dan Dunne.

"Nei film, le persone realizzano importanti cose su se stessi, e, nel migliore dei casi, riescono a implementare le loro vite" ha dichiarato l'attore. "Be', non sono mai riuscito a farlo e in tutta onestà non credo di essere l'unico. Quello che percepivo in Half Nelson, però, era la possibilità di relazionarmi con le lotte quotidiane dei miei personaggi, anche se i dettagli appaiono per forza di cose differenti". A proposito, quali sono i prossimi progetti di Ryan Gosling?

Diretto da Ryan Fleck (Sugar, Mississipi Grind, Captain Marvel), Half Nelson racconta la storia di un giovane professore in una scuola di periferia che, nonostante la tossicodipendenza, invita i suoi studenti a una vita migliore. Sarà la giovane Drey a scoprire il suo problema, con tutta la crescita interiore che ne deriva.

Ovviamente, la candidatura per Half Nelson non è l'unico riconoscimento di Ryan Gosling: ricordiamo anche quella per La La Land (avvenuta esattamente dieci anni dopo), a cui si aggiungono le quattro nomination per il Golden Globe; inoltre, nel 2017 vinse quest'ultimo premio grazie alla pellicola di Damien Chazelle. Ricordiamo infine la candidatura al Premio BAFTA, sempre nel 2017. Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di La La Land.