Barbie, Robert Downey Jr. sta con Margot Robbie:'Non le riconoscono abbastanza meriti'

Il Barbenheimer sembra non finire mai. Dopo le polemiche su media e social per la mancata candidatura nella categoria riservata alle migliori attrici per Margot Robbie, la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. ha elogiato la collega protagonista del film di Greta Gerwig, prendendo nettamente le sue difese.

Durante un panel di SAG-AFTRA Foundation, Downey Jr. ha dichiarato:"Non smette mai di impressionarmi e ricordarmi quanto poco sia necessario fare per essere efficaci. Basta la versione più semplice dell'espressione, è quello che la macchina da presa vuole. Più la macchina da presa si avvicina, più la vuole. Dimostra più volte che è super efficace".



L'ex star Marvel ha sottolineato il talento della collega:"Margot Robbie non sta ricevendo abbastanza credito, secondo me. America [Ferrera] ha questo discorso incredibile. E tra l'altro, lo fa alla perfezione! Lo guardo spesso e penso 'Wow, è stato davvero difficile. È come una pièce teatrale. Tutto il film poggia su questo'. Ma sono i tagli su Robbie che ascolta attentamente che mi fanno capire che Greta [Gerwig] ha veramente colto nel segno. Ma è Robbie che ha dovuto fidarsi, ed è difficile quando uno fa un discorso fo***tamente lungo e poi dicono 'Ok, ora passiamo a Bob' e tu pensi 'L'ho ascoltato tutto il giorno e ora devo far funzionare tutto'".



Margot Robbie ha commentato le polemiche sugli Oscar con molta tranquillità:"Ovviamente penso che Greta dovesse essere nominata come regista, perché quello che ha fatto e che ha realizzato è qualcosa che capita una volta nella carriera, una volta nella vita, davvero. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film".



Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig.