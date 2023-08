Barbie riuscirà a battere Super Mario? Cosa dicono le proiezioni

Barbie è il più grande successo Warner Bros ma non è il solo riconoscimento che la pellicola di Greta Gerwig ha ricevuto al botteghino superando cifre da capogiro: Barbie è il primo film diretto da una donna con l'incasso più alto nella storia del cinema, e dopo aver superato persino Captain Marvel sembrerebbe non esserci rivali per Barbie.

Eppure, il film sulla bambola Mattel più amata ha un rivale. Dunque c'è ancora una pellicola da battere per Greta Gerwig, e si tratta del film Nintendo Super Mario Bros The Movie che detiene ancora il titolo di miglior incasso del 2023: la pellicola sull'idraulico dei videogiochi, infatti, ha incassato circa 1,35 miliardi di dollari mentre Barbie 1,19 miliardi. Barbie prosegue la sua scalata al botteghino, ed è lecito chiedersi se riuscirà a strappare il primato a Super Mario Bros The Movie.

Secondo Forbes, la crescita di Barbie potrebbe rallentare accorciando le distanze tra la bambola Mattel e l'idraulico Nintendo, ma tuttavia senza riuscire a detronizzare Super Mario Bros The Movie che, almeno per quest'estate, potrebbe essere ancora il film con l'incasso più alto dell'anno. Le proiezioni, infatti, prospettano che in questo fine settimana al box office internazionale, Barbie potrebbe raggiungere 1,26 miliardi. Cifre ancora lontane dal successo di Super Mario Bros. Greta Gerwig raggiunge così il secondo posto al box office nel 2023 e il merito di aver fatto scoppiare la Barbie Mania.