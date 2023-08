Barbie da record: nella storia del cinema solo sei film hanno fatto meglio nel weekend 2

Barbie è diventato il maggior successo al box office per Margot Robbie, avendo superato i 746 milioni di dollari del suo iconico film DC Suicide Squad in meno di due settimane, ma i dati da analizzare intorno a questo fenomeno di cassetta sono diversi e tutti interessanti.

Ad esempio, va segnalto che sono solo 6 i film nella storia del cinema ad aver avuto un secondo week-end migliore di Barbie, che ha conquistato la spettacolare cifra di 131,5 milioni di dollari al botteghino globale nel suo secondo fine settimana di programmazione, di cui circa 93 milioni di dollari a livello nazionale e 122,2 milioni di dollari da 70 mercati esteri: questo dato porta Barbie nella top10 dei maggiori incassi del secondo fine settimana di tutti i tempi, davanti a The Super Mario Bros. Movie (92,3 milioni nel secondo week-end), il remake live-action de La bella e la bestia (90,4 milioni) e Top Gun: Maverick (90 milioni). Tutti film che hanno superato il miliardo di incasso totale, obiettivo verso cui Barbie è diretta a gran velocità, ma c'è chi ha fatto di meglio.

Gli unici sei film nella storia del cinema ad aver fatto più soldi di Barbie nel loro secondo fine settimana sono Star Wars: The Force Awakens (149 milioni di dollari il secondo fine settimana), Avengers: Endgame (147 milioni di dollari), Avengers: Infinity War (114 milioni di dollari), Black Panther (111 milioni), Jurassic World (106 milioni) e The Avengers (103 milioni), ovvero tutti film appartenenti a franchise cinematografici ben consolidati. Ma vale anche la pena notare un ultimo dato, e cioè che di tutti questi titoli citati Barbie è quello con il budget di produzione più basso di tutti, 145 milioni di dollari + 150 milioni di marketing, spesi però benissimo: la campagna promzionale del film, del resto, è già considerata come una delle migliori di tutti i tempi dagli analisti e probabilmente sarà studiata e replicata da altri studios negli anni a venire.

